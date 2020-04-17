Киев, , 10:42 — REGNUM Задержанный за госизмену генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов контактировал с сотрудниками ФСБ, выезжая для этого в заграничные командировки, заявил вечером 16 апреля в эфире украинского телевидения заместитель главы украинского МВД Антон Геращенко.

Он заявил, что «европейские и американские коллеги» контролируют ситуацию с российскими агентами, и сразу же передали соответствующую информацию в СБУ.

«Нам сообщили, что генерал СБУ имеет странные связи и контакты с российскими разведчиками», — сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что после получения этой информации Шайтанов «был взят в глубокую разработку и выведен на чистую воду».

ИА REGNUM напоминает, что 14 апреля на Украине был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. Следствие считает, что Шайтанов также передавал России информацию о некоторых тайных операциях в Донбассе и «оказывал другую помощь». Заявлено, что генерал спецслужбы работал на Россию с 2014 года.

15 апреля Шевченковский районный суд Киева избрал для Шайтанова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.