Москва, , 10:28 — REGNUM Китай не утаивал сведения о вспышке и распространении нового типа коронавируса, а напротив своевременно информировал о ситуации и Всемирную организацию здравоохранения, и Соединённые Штаты. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, комментируя обвинения со стороны Вашингтона в сокрытии информации об эпидемии.

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Дипломат напомнил, что случаи заболевания пневмонией, вызванные, как позднее выяснилось, новым типом коронавируса, начали фиксировать в Ухане в конце декабря 2019 года. А уже с 3 января 2020 года, подчеркнул Ханьхуэй в интервью ТАСС, Китай «активно и своевременно предоставлял информацию об эпидемии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), американской стороне и другим организациям соответствующих государств и регионов».

По его словам, 4 января руководитель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний связался по телефону с главой такого же центра в США и ознакомил его с соответствующей эпидемической ситуацией. Также прямые контакты глав центров по ситуации с коронавирусом состоялись 8 и 19 января.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Вашингтона неоднократно звучали обвинения в адрес Китая в утаивании информации о коронавирусе, а также в отсутствии экстренной реакции на COVID-19. Так, подобные заявления сделал председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, сославшийся на некие «данные» разведки.

На днях глава Пентагона Марк Эспер сказал, что Китай скрывает информацию о коронавирусе и это все «видят». Поэтому надо давить на него сильнее, чтобы заставить сотрудничать. При этом шеф Пентагона не стал утруждать себя какими-либо доказательствами своих обвинений и даже не объяснил, с какой целью Китай «скрывает информацию» о коронавирусе.

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