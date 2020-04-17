Джакарта, , 10:26 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что пандемия коронавируса сблизила страны, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, единственный способ победить в войне против пандемии, а также экономического спада, заключается в укреплении солидарности и сотрудничества.

«Я довольна тем, что в сложившейся ситуации общение между лидерами стран, министрами иностранных дел и соответствующими органами власти продолжается и становится все более интенсивным», — заявила Ретно Марсуди.

Глава МИД подчеркнула, что для стран настало время работать вместе и координировать усилия по сдерживанию дальнейшего распространения COVID-19 и преодолению последствий эпидемии.

«В настоящее время в центре внимания индонезийской дипломатии — обеспечение двух основных приоритетов. Во-первых, это противодействие пандемии и ее экономическим последствиям, а во-вторых, защита граждан Индонезии за рубежом и иностранных граждан внутри страны», — отметила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии заявила, что страна сотрудничает с Южной Кореей и Японией в сфере совместного производства медицинского оборудования.

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