Аддис-Абеба, , 10:26 — REGNUM В Африканском центре по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) объявили, что по всем странам континента будут распределены дополнительные миллион комплектов для проведения тестирования на коронавирус. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Директор организации Джон Нкенгазонг заявил, что данная кампания будет проведена в рамках чрезвычайных мер по сокращению «большого разрыва континента», поскольку показатели количества проведенных тестирований в Африке крайне низкие.

Доктор Нкенгасонг заявил, что в Нигерии с населением более 200 миллионов человек было проведено только 6000 тестов на коронавирус, а в Эфиопии с населением более чем 100 миллионов человек было проведено 5000 тестов.

«В течение следующих трех или шести месяцев нам, вероятно, потребуется около 15 миллионов тестов, однако путешествие в 1000 миль начинается с первого шага», — сказал он.

Он добавил, что Африканский союз (АС) будет распространять наборы для тестирования со следующей недели, чтобы поддержать способность стран к проведения большего количества тестов.

На сегодняшний день в 52 странах Африки подтверждено более 17 700 случаев заражения коронавирусом. Около 915 человек умерли, а более 3500 человек вылечились от COVID-19.

Десятки стран на континенте ввели различные уровни ограничений на передвижение в попытке замедлить распространение коронавируса. Однако в правозащитной организации Amnesty International предупредили, что миллионы человек в африканских странах, вынужденные соблюдать карантин могут столкнуться с голодом.