Вашингтон, , 10:15 — REGNUM Директор американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил с успешной посадкой на Землю только астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана, не упомянув командира вернувшегося корабля «Союз МС-15» космонавта Олега Скрипочку.

«Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган», — написал Брайденстайн в своем Twitter.

Вместе с тем на сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и российскому космонавту Скрипочке.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом благополучно вернулся 17 апреля на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию.

Космический корабль «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи.

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