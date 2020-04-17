Вашингтон, 17 апреля 2020, 10:15 — REGNUM Директор американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил с успешной посадкой на Землю только астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана, не упомянув командира вернувшегося корабля «Союз МС-15» космонавта Олега Скрипочку.
«Добро пожаловать домой, Джессика Меир и Эндрю Морган», — написал Брайденстайн в своем Twitter.
Вместе с тем на сайте NASA поздравление адресовано всем членам экипажа, в том числе и российскому космонавту Скрипочке.
Как сообщало ИА REGNUM, пилотируемый корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Джессикой Меир и Эндрю Морганом благополучно вернулся 17 апреля на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию.
Космический корабль «Союз МС-15» приземлился в казахстанской степи.
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