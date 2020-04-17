Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Министерство финансов США одобрило поставку медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом, в страны, на которые распространяются санкции, включая КНДР, Иран и Венесуэлу. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) и радио «Свободная Азия» со ссылкой на официальный сайт Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).

Согласно опубликованным данным, в список товаров, разрешенных к транспортировке, вошли: тест-системы, респираторы, средства индивидуальной защиты, а также лекарственные препараты, используемые для профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что исключения сделаны лишь для неправительственных организаций, осуществляющих «определенную» гуманитарную деятельность.