Хартум, , 10:09 — REGNUM Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок уволил губернатора столицы страны, Хартума, после того, как он выступил против запрета на религиозные собрания, введенного в целях пресечения распространения коронавируса. Об этом передает ВВС Africa.

По данным журналистов, генерал Ахмед Абдун Хаммад Мухаммед отказался выполнить распоряжение о запрете на проведение служб в мечетях и церквях, которые должны вступить в силу в субботу, 18 апреля.

Ранее в четверг, 16 апреля, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрации сторонников свергнутого президента Судана Омара аль-Башира. Они протестовали против жесткой экономии переходного правительства.