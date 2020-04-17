Триполи, , 09:54 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра объявил о снятии своей кандидатуры с поста посланника ООН в Ливии. Об этом 17 апреля сообщает государственное агентство новостей Алжира.

Политик объяснил свое решением тем, что в Совете Безопасности ООН не было достигнуто консенсуса по его кандидатуре. Ламамра был приглашен на указанный пост генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.

«Я дал принципиальное согласие, но консультации, проводившиеся господином Гуттеришем, вряд ли приведут к консенсусу в Совете Безопасности», — цитируют СМИ Ламамра.

Напомним, ранее в начале марта 2020 года пост посланника ООН в Ливии покинул Гассан Саламе, проработавший в должности с июня 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН обеспокоены усилением боевых действий в Ливии