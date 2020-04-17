17 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Еще недавно тезис о том, что «США могут развалиться», не вызывал ничего, кроме насмешки. Ранее Вашингтон, политизировавший ситуацию с коронавирусом в Иране, обвинял власти этой страны в «некомпетентности, отсутствии способности наладить квалифицированное государственное управление». Сейчас американцев самих захлестывают волны пандемии. В этой ситуации Тегеран стал бить США по самому больному месту.

Станислав Тарасов, , 09:36 — REGNUM Секретарь Совета по эффективности Ирана и бывший командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что США могут распасться на несколько государств после окончания коронавирусного кризиса. Он добавил, что высокие расходы на бесплодное наращивание американской военной мощи в других странах, неэффективность Вашингтона и недоверие штатов к федеральному правительству действуют, как «бомба замедленного действия». По его словам, «США могут превратиться в государства Содружества в посткоронавирусном мире».

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Еще недавно подобный тезис не вызывал ничего, кроме насмешки, а подобные заявления были элементами острой политико-информационной войны, ведущейся между Вашингтоном и Тегераном. Особенно сейчас, когда США стали чрезмерно политизировать ситуацию с коронавирусом в Иране, обвиняя руководство этой страны в «некомпетентности, отсутствии способности наладить квалифицированное государственное управление, что ведет к высокой смертности среди граждан страны». Но теперь, когда американцев самих захлестывают волны пандемии, такая атака на Иран воспринимается в Тегеране иначе. Резаи не первым заговорил о возможности появления в США «содружества независимых штатов», когда местные элиты станут сепаратистами и установят границы между бывшими частями единого целого. Об этом открыто пишут уже сами американские эксперты, указывая на то, что «федеральное правительство вступило в противоречия с властями некоторых штатов по поводу планов борьбы с коронавирусом и по многим другим вопросам».

Речь о Калифорнии, Техасе и даже Нью-Йорке, которые ставят под сомнение компетентность «федерального партнера». Аналитики называют «новые государства: Калифорнийская Республика, Центральная Североамериканская Республика, Атлантическая Америка, Республика Техас, Аляска и Гавайи. «У федерализма в США всегда были проблемы, — отмечает агентство Bloomberg. — Но конфликты нарастают, а разрешения нет. Появляются символы раскола». Конечно, все это можно воспринимать как проявление внутриполитической борьбы в год президентских выборов, когда идеи «сепаратизма и гражданской войны» сознательно вбрасываются в информационное и политическое пространство. И на это Иран реагирует. Определенные политические круги в Тегеране считают, что сбывается еще одно персидское пророчество, согласно которому «перед США маячит перспектива того, что произошло с СССР на рубеже 1990-х годов». Кстати, в одном из таких пророчеств указывалось, что «развал США начнется после серии их неудач на Ближнем Востоке и последует после столкновений с Персией».

О сценарии возможного развития событий недавно писали американский эксперт Стивен Коэн и профессор географии Тихоокеанского университета Сиэтла Кэтлин Брейден, анализируя последствия «бесконечного вмешательства США в дела Ближнего Востока, что настраивает против американцев весь исламский мир». Назывались и даты распада США. По Коэну, «через пять лет после кризиса 2008 года». Как видим, сроки, отведенные исполнению прогноза, давно истекли. Однако обозначенные проблемы остаются актуальными. Дело в том, что Ближний Восток очень чувствителен к силе и слабости внешних игроков. Там быстро улавливают момент, когда «Акела промахивается». О признаках нездоровья «гегемона» заговорили ведь не только в Иране. На днях турецкое издание Sabah отмечало, что пандемия коронавируса «подорвала три важнейших столпа мировой мощи США: качество управления во внутренней политике, стратегическое видение, а также способность к мировому лидерству при управлении кризисами». В свою очередь многие арабские СМИ отмечают, что очевидное стремление Вашингтона постепенно сокращать свое военное присутствие в регионе с расчетом «управлять издалека» ведет к формированию новой региональной международной системы, сопряженной с процессами радикальной трансформации.

Происходит это в ситуации, когда Европейский союз не имеет доктрины ближневосточной политики, а образующийся геополитический вакуум заполняют Россия и потенциально Китай. В свое время президент США Барак Обама, идя на подписание соглашение с Ираном по ядерной программе, намеревался вместо Анкары заполнить этот вакуум Тегераном. А вот Трамп одновременно заметно ослабил региональное влияние Турции и стал вынашивать планы по фрагментации Ирана, обкладывая его всевозможными санкциями. Помимо того, говорит известный американский эксперт Джозеф Най, президент стал отказываться от выстраивания баланса асимметричных интересов с Саудовской Аравией «в силу изменения обеспеченности США энергоресурсами». Нет сомнений в том, что американцы и дальше на Ближнем Востоке следовали бы избранной тактике и стратегии, оставляя за собой хаос и геополитический разброд. Но вмешался коронавирус, который сузил период исторического времени для реализации задуманного сценария и ввел ограничители в битве Вашингтона с Ираном.

Поэтому заявление Резаи о возможном распаде США и их дальнейшего политического будущего, даже при условности самого тезиса, является ударом в десятку и призвано вызвать гигантскую информационную волну, которая в принципе может изменить «большую игру» на региональном уровне. Получится ли?