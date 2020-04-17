Ташкент, , 09:29 — REGNUM В Узбекистане планируют создать общественную палату при президенте республики. Соответствующий указ 16 апреля подписал глава государства Шавкат Мирзиёев, передает телеканал «Узбекистан 24».

Общественные палаты также планируется создать в каждом регионе республики. Они займутся налаживанием диалога между чиновниками и обществом, активизируют участие граждан в делах государства, изучат мнение населения по разным вопросам и будут работать по другим направлениям в этой области.

Согласно указу президента, общественная палата состоит из 50 человек, из которых 18 членов назначаются главой государства, 18 — принимаются на основе решения самой палаты и конкурсного отбора и еще 14 — члены региональных общественных палат.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с посланием парламенту. В своем обращении он предложил создать общественную палату.

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