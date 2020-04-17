Москва, , 09:25 — REGNUM Госдума намерена во время «карантинных» мероприятий принять закон, дающий право регионам закрывать псевдокафе, так называемые «наливайки». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом заявил один из авторов поправок депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Для нас крайне важно принять эти поправки именно сейчас, пока так называемые «наливайки», вся система общественного питания временно не работает, для того, чтобы люди по завершении карантина не столкнулись с существованием этого зла под названием «наливайки», — заявил Хинштейн.

Он призвал владельцев таких кафе и баров осознать все свои риски и или менять вид деятельности, либо отказаться от неё.

Вводятся дополнительные требования к кафе, мини-барам и магазинам, торгующим алкоголем в многоквартирных домах. Продажа алкоголя допускается в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м.

Регионы получают право самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Законопроект Госдума обсудит на пленарном заседании 17 апреля.