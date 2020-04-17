Сеул, , 09:26 — REGNUM 16 апреля глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела телефонный разговор с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозелом Боррелем, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и сотрудничество в борьбе с COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

В рамках разговора министр иностранных дел Южной Кореи отметила, что власти страны продолжают предпринимать меры для полного искоренения коронавируса в стране, а также добавила, что ученые работают над созданием вакцин.

В свою очередь, Боррель высоко оценил усилия южнокорейского правительства, отметив, что многие страны пытаются сдерживать эпидемию, а также подчеркнул необходимость разработки среднесрочного и долгосрочного плана реагирования на вспышку коронавируса.

Также стороны сошлись во мнении относительно того, что международное сотрудничество и солидарность важны как никогда, добавив, что Международный валютный фонд (МВФ) решил освободить от уплаты по долгам 25 беднейших стран мира, а также договорились продолжить сотрудничество в борьбе с коронавирусом.