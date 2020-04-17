Пятигорск, Ставропольский край, , 09:05 — REGNUM Представитель губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах Лев Травнев назначен исполняющим обязанности главы города Пятигорска. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Мэр Пятигорска Андрей Скрипник, избранный на эту должность в ноябре 2017 года, сложил с себя полномочия на фоне сложившейся в городе непростой эпидемиологической ситуации по коронавирусу. В городе, напомним, с 17 апреля по предписанию краевого управления Роспотребнадзора действует режим карантина.

«Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева. Ему необходимо в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим вызовам», — подчеркнул Владимиров.

Ранее Лев Травнев уже был мэром Пятигорска на протяжении 11 лет. Он трижды избирался главой города — в октябре 2006, в октябре 2010 и ноябре 2015 годов, однако третий срок он не доработал и в октябре 2017 года добровольно ушел в отставку. С 2018 года по настоящее время был представителем губернатора Ставрополья на Кавминводах.

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