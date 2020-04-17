Пятигорск, Ставропольский край, , 09:02 — REGNUM Глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул пост мэра и перешел на другую должность, сообщил на своей Instagram-странице губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Отставка произошла на фоне сложившейся в городе непростой эпидемиологической ситуации.

С 17 апреля в Пятигорске действует режим карантина в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующее предписание было выдано региональным управлением Роспотребнадзора. В частности, в городе ограничат въезд, ужесточат перечень работающих предприятий, переориентируют работу медицинских учреждений.

«В Пятигорске очень непростая эпидобстановка по коронавирусу. Опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней. Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом, поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу», — написал Владимиров.

Скрипник был избран главой Пятигорска 30 ноября 2017 года, а до этого работал в аппарате полномочного представителя президента России в СКФО. В разные годы он также был главой города Изобильного, заместителем министра экономического развития Ставрополья, министром курортов и туризма региона. Является кандидатом экономических наук, имеет классный чин государственного советника РФ III класса.