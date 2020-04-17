Петропавловск-Камчатский, , 09:20 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатки Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С 17 апреля все члены правительства Камчатки получили приставку и.о. к своим должностям. Всего в состав правительства входит два первых вице-губернатора, два вице-губернатора, шесть заместителей председателя, 16 министров, два руководителя агентств и руководитель Корякского округа.

«Эта процедура формальная, так как я сам временно исполняю обязанности. Строить новую команду будем из жителей Камчатки», — сказал руководитель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко уволил зампреда правительства Приморья, допустившего в своей работе несколько провалов.