Бразилиа, , 08:35 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил причину увольнения министра здравоохранения Энрике Мандетта. Об этом 17 апреля он сообщил во время телевизионной пресс-конференции.

Болсонару отметил, что решение об отставке было принято по обоюдному решению и является частью мер, необходимых в «переходный период».

Также глава государства высоко оценил работу Мандетты в своей должности.

Напомним, президент Бразилии выступает против жестких карантинных мер во время распространения коронавируса, в то время, как Мандетта был активным сторонником иной точки зрения — он отстаивал политику социального дистанцирования.

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