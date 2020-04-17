Сеул, , 08:35 — REGNUM 16 апреля глава МИД Южной Кореи приняла участие в видеоконференции с женщинами-министрами иностранных дел восьми стран мира, с которыми обсудила вопросы гендерного равенства и роли женщин в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в конференции также приняли участие представительницы Швеции, Кении, Сальвадора, Ямайки, Колумбии, Индонезии, Испании и Австралии.

Кан Гён Хва выразила обеспокоенность по поводу социальных и экономических проблем, с которыми сталкиваются женщины, а также призвала международное сообщество принять совместные усилия для их решения.

В рамках видео встречи стороны обсудили различные меры поддержки женщин в каждой стране, а также договорились продолжать сотрудничество по данному вопросу в будущем.