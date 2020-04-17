Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в суд Вашингтона, попросив обязать американский минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума, который обосновывает отказ от снятия санкций. Соответствующий документ размещён в электронной базе данных судебной системы США.

В марте 2019 года бизнесмен подал иск против американского минфина и главы министерства Стивена Мнучина, а также против подведомственного Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое отвечает в США за правоприменение в области санкций. В марте 2020 года OFAC отказал в снятии санкций с Дерипаски и предоставил копию доказательного меморандума, в котором доводы бизнесмена были названы неубедительными.

Сторона Дерипаски просит суд о признании включения в санкционный список незаконным и отмене ограничений. В иске отмечено, что суд должен «обязать стороны защиты раскрыть отредактированные части доказательного меморандума».

Как сообщало ИА REGNUM, санкции США против Дерипаски и контролируемых им компаний были введены в 2018 году. В 2019 году часть из них были сняты, но Дерипаску оставили в черном списке. Тогда бизнесмен оспорил наложение санкций в американском суде. Он назвал ложными доводы минфина США, часть из которых были рассекречены.

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