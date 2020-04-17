Амстердам, , 08:09 — REGNUM Члены партии Христианско-демократический призыв в нидерландской провинции Северный Брабант приглашаются высказать своё мнение о сотрудничестве на региональном уровне с партией Тьерри Боде Форум за демократию. Результаты опроса ничем не связывают партию: окончательное решение остаётся за фракцией Христианско-демократического призыва в Провинциальных Штатах.

Христианско-демократический призыв и Форум за демократию достигли принципиальной договорённости о создании областного правительства с участием Народной партии за свободу и демократию. Однако часть сторонников Христианско-демократического призыва сдержанно относиться к возможности сотрудничества с «популистами» из Форума за демократию.

Поскольку коронавирус не позволяет провести общего собрания членов партии, они смогут выразить своё мнение письменно или через электронную почту.