Париж, , 08:08 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон полагает, что есть «темные пятна» в управлении эпидемией со стороны китайских властей, передает BFM TV.

«У нас нет своего рода наивности, которая заключается в том, чтобы сказать, что китайское управление эпидемией намного сильнее. Мы не знаем. Очевидно, что там случилось то, чего мы не знаем», — заявил президент Франции.

«Я не знаю, находимся ли мы в начале или в середине кризиса, никто не знает. Существует много неопределенности», — добавил Эммануэль Макрон, в то время как Великобритания предупредила власти Китая, что они должны ответить на «сложные вопросы» об управлении вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо создать мощную инициативу по борьбе с COVID-19.

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