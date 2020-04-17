Вашингтон, , 08:05 — REGNUM Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо не будет назначен на пост вице-президента в случае победы демократа Джо Байдена на предстоящих в США выборах президентских выборах, заявил сам Байден 16 апреля в эфире телеканала CNN.

Журналисты задали вопрос Байдену о том, намерен ли он исполнить свое обещание и назначить на указанный пост женщину или политика, успешно действующего в условиях пандемии. Политик отметил, что видит в Куомо большой потенциал, позволяющий губернатору возглавить США в качестве президента в будущем. При этом Байден добавил, что считает важным, чтобы пост вице-президента заняла женщина.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта бывший американский вице-президент Джо Байден заявил, что в случае своего избрания главой государства возьмет на пост вице-президента США женщину-политика.

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