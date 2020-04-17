Омск, , 08:03 — REGNUM Представителем Омской области при правительстве РФ с 16 апреля назначен Николай Новиков. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, соответствующее распоряжение подписал омский губернатор Александр Бурков.

Николай Новиков родился в 1978 году. Окончил Уральский государственный юридический институт и Российскую школу частного права. Работал в частных организациях, затем трудился в администрации губернатора Свердловской области и в свердловском министерстве экономики и территориального развития. Работал в общественных организациях по защите прав граждан. С 2019 года являлся заместителем директора по правовым вопросам свердловского «Регионального союза домовых советов».

После этого Новиков исполнял полномочия советника омского губернатора. С декабря 2019 года являлся сотрудником представительства Омской области при правительстве РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года начальником главного управления финансового контроля Омской области был назначен Александр Кучеренко.

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