Оренбург, , 08:00 — REGNUM В Оренбургской области снижена налоговая нагрузка для предпринимателей, которые работают по патентной системе налогообложения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Глава региона Денис Паслер подписал постановление об изменениях в областной закон «О патентной системе налогообложения». Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту по тем видам деятельности, наиболее пострадавшим в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, установлен понижающий коэффициент 0,5.