Москва, , 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. Об этом 16 апреля сообщил замруководителя ФНС Виталий Колесников на заседании комитета Госдумы, где рассматривался законопроект о едином федеральном информационном регистре.

По его словам, в итоговом виде система позволит собирать о гражданах примерно 30 видов сведений от 12 основных ведомств. После этого специалисты смогут «рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна», — заявил Колесников.

Необходимость создания реестра он объяснил тем, что в России не существует «нормального объективного счетного понятия семьи, домохозяйства», что затрудняет работу правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 16 апреля рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ». Проект закона Госдума обсудит на заседании 17 апреля.

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