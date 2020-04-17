Нью-Йорк, США, , 07:43 — REGNUM Обмен пленными между Украиной и Донбассом, который состоялся 16 апреля, поприветствовал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, заявил его представитель Стефан Дюжаррик, сообщается на сайте организации.

Глава ООН надеется, что данное событие станет стимулом к дальнейшему прекращению огня в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов рассказал, что в рамках обмена между Киевом и Донбассом киевской стороне переданы 20 удерживаемых лиц, а в Донецк и Луганск вернулись 14 человек.

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