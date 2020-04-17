Салехард, , 05:07 — REGNUM На Ямале в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного собрания ЯНАО шестого созыва Сергея Соловьёва, избранного в составе единого списка кандидатов от партии «Единая Россия», вакантный мандат был передан Полине Шумовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

Гендиректор ООО «Криогаз — Высоцк» Сергей Соловьёв на протяжении всего срока считался самым состоятельным депутатом ямальского парламента. В 2017 году он задекларировал 120 млн рублей дохода, в 2019 году — 99,6 млн рублей. Сергей Соловьёв известен в регионе ещё как и топ-менеджер «Новатэка». Он покинул региональный парламент в связи со сменой места жительства.

Директор Дома детского творчества из Нового Уренгоя, член партии «Единая Россия» Полина Шумова известна в регионе как создатель некоммерческой организации «Фонд поддержки одаренных детей «Созвездие Ямала». Родилась в 1977 году в городе Шостка Сумской области. В Новом Уренгое проживает с 1996 года. В 2005 году с отличием окончила Тюменский государственный институт искусств и культуры по специальности «социально-культурная деятельность».

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