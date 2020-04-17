Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Мировое сообщество было поздно предупреждено об угрозе распространения коронавируса нового типа, в результате чего пострадали экономики многих стран, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Я был зол, потому что нам должны были сказать об этом раньше, намного раньше», — заявил Трамп.

По его словам, некоторые люди знали о происходящем и об угрозе пандемии, но не стали об этом говорить публично. Трамп пообещал разобраться в этой ситуации. При этом он подчеркнул, что пока в этом не обвиняет Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии данных по пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, ВОЗ не справляется с возложенными на нее обязанностями, поэтому США приостанавливают финансирование организации.

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