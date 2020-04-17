Вашингтон, , 04:28 — REGNUM Госдепартамент США подтвердил свою озабоченность активностью Китая в сфере ядерных испытаний и заявил, что китайские власти демонстрируют недостаточную открытость в этом вопросе. Об этом 16 апреля сообщил журналистам представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Кроме того, вызывает беспокойство и то, что Пекин по своему усмотрению включает и выключает системы мониторинга», — отметил представитель Госдепа, комментируя доклад за 2019 год о соблюдении государствами условий договоров в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

Напомним, документ был подготовлен и опубликован 15 апреля 2020 года. Его составители утверждают, что в Китае активизировались работы на полигоне Лобнор в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, нарушающие условия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

В свою очередь, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что безответственные обвинения со стороны США о проведении ядерных испытаний в других странах должны быть прекращены.

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