Париж, , 03:09 — REGNUM Вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необходимо создать мощную инициативу по борьбе с COVID-19, считает президент Франции Эмманюэль Макрон. Об этом в ночь на 17 апреля он написал на своей странице в Twitter.

«Очень насыщенная дискуссия с международными участниками противодействия COVID-19. Мы должны создать вокруг ВОЗ мощную инициативу по диагностике, лечению и вакцинам, доступным для всех. Координация. Ускорение. Справедливость. Чтобы спасти жизни», — говорится в сообщении Макрона.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля пресс-служба Белого дома США сообщила, что лидеры стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) призвали «к тщательному пересмотру и реформированию» работы Всемирной организации здравоохранения.

Вместе с тем, многие лидеры стран высказывают поддержку деятельности ВОЗ и призывают США возобновить финансирование организации.

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