Тегеран, , 08:36 — REGNUM Пресс-секретарь Организации гражданской авиации (CAO) Ирана Реза Джафарзаде подтвердил перевод иранских студентов из Москвы в Тегеран на фоне глобальной вспышки пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 апреля.

«Многие полеты иностранных авиакомпаний были приостановлены после распространения пандемии коронавируса COVID-19», — отметил Джафарзаде. По его словам, иранское правительство заботится о своих гражданах, находящихся за рубежом, в связи с чем и возвращает их на родину из тех стран, которые были затронуты вспышкой.

Поскольку коронавирус распространяется по всему миру, авиакомпании отменяют маршруты как в качестве меры предосторожности, так и для того, чтобы остановить распространение вируса.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 77 995 человек были заражены коронавирусом (COVID-19), 4 869 из которых погибли. За последние 24 часа в стране было выявлено 1606 новых случаев заражения, погибли 92 человека.