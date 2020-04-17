Тегеран, , 08:37 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что несмотря на борьбу с санкциями и коронавирусом, иранцы ни минуты не будут сидеть сложа руки ради дальнейшего развития страны и продолжат соблюдать протоколы здравоохранения. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая 16 апреля на церемонии открытия ряда крупных проектов в области водоснабжения и энергетики, президент Хасан Рухани отметил: «Запуск этих проектов только в энергетическом секторе до конца года несет в себе информацию о том, что все упорно трудятся для развития нашего исламского Ирана».

Говоря о реализации проектов, президент сообщил: «У Минэнерго очень важные проекты на этот год, который, как мы надеемся, станет годом крупных открытий». «Я очень рад, что сегодня мы сделали первое крупное открытие онлайн, что является большой работой и, надеюсь, так будет продолжаться до конца года», — отметил Рухани.

Кроме того, президент отметил: «Наш народ должен знать, что хотя этот год будет тяжелым и, как я уже много раз говорил, мы боремся с двумя вирусами — санкциями и коронавирусом, мы сделаем все возможное, чтобы люди могли жить относительно хорошо»