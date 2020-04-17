Тегеран, , 08:43 — REGNUM 15 апреля специальный помощник спикера иранского парламента по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахян провел встречу с послом Турции в Исламской Республике Иран Дерьей Эрсом для обсуждения развития двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 апреля.

«Вспышка пандемии коронавируса затмила собой глобальные связи и региональные обмены, а конструктивное взаимодействие между региональными и соседними государствами способствует эффективному решению сложившейся ситуации», — отметил иранский чиновник.

Амир Абдоллахян отметил глубокие культурные, религиозные и исторические связи между Ираном и Турцией, а также подчеркнул важность развития дружеских отношений между двумя странами во всех областях. Он подчеркнул, что иранский парламент приветствует все более укрепляющееся сотрудничество с соседней Турцией.

Иранский чиновник также охарактеризовал нынешние отношения между Тегераном и Анкарой в сфере регионального и международного взаимодействия как превосходные.

«Иранский медицинский персонал готов поделиться своим опытом с соседней Турцией в области борьбы с коронавирусом», — сообщил он, отметив: «Совместное сотрудничество Ирана и Турции в борьбе с этим заболеванием имеет первостепенное значение».

Посол Турции в Исламской Республике Иран Дерья Эрс, в свою очередь, выразил удовлетворение расширением связей между Ираном и Турцией и добавил: «Народы, парламенты и правительства двух стран установили дружественные культурные, религиозные и исторические отношения, основанные на политике добрососедства, которая берет свое начало с давних времён.

Он также пожелал скорейшего выздоровления спикеру иранского парламента Али Лариджани, который был заражен вирусом COVID-19.