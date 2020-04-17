Тегеран, , 08:57 — REGNUM 16 апреля командующий иранской армией в северо-западном штабе страны заявил, что вооруженные силы предоставили 1050 коек для больных коронавирусом в 11 округах иранских провинций. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Али Гаджилу отметил, что армия начала бороться с вирусом с самого начала вспышки, и поддержка будет продолжаться до тех пор, пока смертельный вирус не будет уничтожен.

По его словам, армия также создала в этом районе пункты тестирования, которые сумели обследовать 270 000 человек, причём 170 человек, которые были предположительно инфицированы коронавирусом, были отправлены в больницы.

Гаджилу подчеркнул, что армия также распределила 500 000 продовольственных наборов среди семей, пострадавших от вируса.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпурзаявил, что 77 995 человек были заражены коронавирусом (COVID-19), 4 869 из которых погибли. За последние 24 часа в стране было выявлено 1606 новых случаев заражения, погибли 92 человека.