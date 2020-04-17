Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 апреля министр иностранных дел Ирана в своем послании поблагодарил Китай за оказание медицинской помощи Ирану во время вспышки коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я был очень рад снова поговорить со своим давним другом Ван И, китайским государственным советником и министром иностранных дел, — написал Зариф в своем Твиттере на китайском языке.

«Мы обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как борьба с э эпидемией коронавируса, углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, а также мирный процесс в Афганистане», — отметил глава МИД Ирана.

«Я благодарю Китай за предоставление Ирану противовирусных средств и направление медэкспертов, при этом я осуждаю продолжающиеся незаконные санкции со стороны Соединенных Штатов, которые серьезно препятствовали усилиям Ирана по борьбе с эпидемией», — отметил иранский высокопоставленный дипломат.

Ранее посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде высоко оценил помощь китайского правительства и народа всем странам, включая Иран, заявив, что этот вклад служит развитию международных отношений с Китаем.