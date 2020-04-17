Тегеран, , 08:10 — REGNUM 15 апреля посол Швейцарии в Тегеране Маркус Лейтнер заявил, что иранское общество Красного Полумесяца (IRCS) сыграло решающую роль в борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 апреля.

На встрече с главой IRCS Каримом Хеммати посол отметил, что его страна может эффективно использовать своё расположение для оказания различных гуманитарных услуг.

Он также отметил, что посольство и правительство Швейцарии тесно сотрудничают с IRCS, поскольку организация считается главным партнером, играя эффективную роль в борьбе со смертельным вирусом.

«Швейцарские компании, работающие в Иране, также охотно сотрудничают с IRCS», — заявил посол, отметив, что Иран может оформлять медицинские поставки через данные компании.

Говоря о введении в действие швейцарского финансового канала, посол Швейцарии подчеркнул, что канал активно функционирует в двух направлениях. Во-первых, в Иране присутствуют швейцарские фармакологические компании, которые могут удовлетворять потребности Ирана в области медицины.

«Во-вторых, существует возможность перевода денег в швейцарские банки для приобретения необходимых Ирану товаров», — сказал он, отметив, что этот канал был создан не для гуманитарной помощи, а как канал для удовлетворения иранских нужд в гуманитарных целях.

Хеммати, в свою очередь, подчеркнул важность гуманитарной дипломатии, заявив, что Иран потерял много людей в результате распространения коронавируса и из-за односторонних санкций США.

«Несмотря на все проблемы, Ирану удалось преодолеть эпидемию», — сказал Хеммати, отметив: «Мы готовы поделиться опытом в этой области со швейцарскими университетами и научно-исследовательскими центрами».