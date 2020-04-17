Тегеран, , 08:14 — REGNUM 15 апреля пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гутерреш по-прежнему выступает за отмену односторонних санкций в отношении Ирана на фоне распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 апреля.

Он сделал свои замечания в ответ на вопрос журналиста агентства IRNA о практических мерах Генсека ООН в отношении настойчивости властей США, несмотря на то что он и представители других организаций неоднократно подчеркивали, что санкции негативно сказались на потенциале стран, включая Иран, в борьбе с пандемией коронавируса.

«Позиция Генерального секретаря ООН по санкциям ясна, поскольку он вновь подтвердил, что санкции должны быть отменены в связи со вспышкой коронавируса», — отметил Дюжаррик.

Исламская Республика Иран неоднократно настаивала на том, что действия США подрывают борьбу стран с быстро распространяющейся болезнью.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекратят финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которую президент обвинил в неправильном управлении и сокрытии распространения коронавируса.