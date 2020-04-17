Тегеран, , 08:08 — REGNUM «Иран выступает против любых шагов, которые могут способствовать обострению конфликта между двумя соседними государствами Арменией и Азербайджаном», — заявил заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Халафом Халафовым. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

15 апреля в ходе телефонного разговора, инициированного азербайджанской стороной, Арагчи также обсудил расширение двусторонних связей между странами.

Ссылаясь на публикацию некоторых новостей в информационном пространстве, Арагчи заявил, что враги пытаются навредить отношениям двух соседних государств с помощью «создания шумихи в СМИ».

По словам представителя Ирана, новости о движении иранских грузовиков в Карабах и оккупированные районы Азербайджана абсолютно ложны, поскольку Иран уважает территориальную целостность страны.

Высоко оценив гуманитарную помощь Азербайджана Ирану в борьбе с COVID-19, Арагчи отметил, что продолжение транзита и транспортировки грузов при соблюдении санитарных протоколов является важным делом в развитии отношений двух стран.

Он также упомянул о закрытии университетов в Азербайджане, призвав Баку помочь вернуть иранских студентов на родину. Предложение было одобрено азербайджанским чиновником.

В ходе телефонного разговора стороны также подчеркнули необходимость сохранения дружественных связей и поддержания всестороннего сотрудничества между двумя странами.