Рига, , 23:09 — REGNUM Во время пандемии Covid-19 риски связанные с внешней угрозой для Латвии не возросли, но пандемия совсем не уменьшила угроз со стороны России для стран Прибалтики, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр обороны Латвии Артис Пабрик.

«На состоявшейся встрече министров обороны стран НАТО (прошла 15 апреля 2020) я не был единственным, кто говорил о России. Латвия не государство только с одним вопросом. Потому что все знают, что Россия и Китай, потенциально угрожают нам в разных формах» — сказал Пабрик.

Латвийский министр позволил себе утверждать, что «Россия в условиях пандемии сконцентрировала атаки дезинформации и пропаганды на Латвию и НАТО целиком», конец цитаты.

Пабрик рассказал, что многие министры обороны стран альянса считают, что выделяемые на оборону 2% от ВВП в условиях пандемии Covid-19 являются минимально возможной границей, а не верхним пределом.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.