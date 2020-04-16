Алеппо, Сирия, , 22:55 — REGNUM Военные армии России и вооруженных сил Турции провели очередное совместное патрулирование на территории сирийской провинции Алеппо, сообщил 16 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлёв.

«Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Гариб — Улайшар — Кюртак — Телль-Хажеб — Айтувайран-Тахтани — Хараб-Нас — Кири-Зури — Гариб в провинции Алеппо», — сказал Олег Журавлёв.

Он отметил, что в тот же день российская военная полиция провела патрулирование на территории двух сирийских провинций — Алеппо и Хасака.

Кроме того, вертолёты российской армейской авиации осуществили воздушное патрулирование сирийской территории.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия — Телль-эш-шур-Гарби — Алия — Тель-эш-шур-Гарби — аэродром Камишлия», — сказал начальник российского ЦПВС.

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