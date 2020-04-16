Париж, , 22:33 — REGNUM Сложная ситуация в мире поставила перед ЕС вопрос о сути его общности: она политическая или это просто экономический союз? Об этом заявил 16 апреля французский президент Эммануэль Макрон, пишет Financial Times.

Макрон «Для нас наступил момент истины, когда мы должны решить, является ли Европейский союз политическим или просто рыночным проектом».

Отвечая на свой вопрос, французский лидер ответил, что, по его оценке, ЕС — это не просто рыночный союз, а политическое объединение. Это предполагает солидарность, необходимую, чтобы выстоять.

Из-за ситуации с пандемией репутация ЕС оказывается под угрозой, отметил глава Франции.

Как раннее сообщало ИА REGNUM, количество случаев заражения коронавирусом в ЕС, по данным ВОЗ, уже приблизилось к миллиону.

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