Лондон, , 22:06 — REGNUM Когда пандемия закончится, необходимо будет проанализировать её причины, причём вопросы будут к Китаю, заявил 16 апреля британский министр иностранных дел Доминик Рааб, сообщает Reuters.

Британский дипломат заявил, что «необходим тщательный анализ этих уроков», в том числе и о начале распространения коронавируса. Например, Китаю «придётся задать сложные вопросы» об источнике вируса, заявил британец.

Отметим, что Рааб транслирует ту же мысль, которую изо дня в день повторяет американский госсекретарь Майк Помпео, — мысль, что с Китая будет после окончания пандемии особый спрос за распространение коронавируса.

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