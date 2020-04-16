Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Лидеры стран «Большой семерки» (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) призвали к пересмотру работы Всемирной организации здравоохранения. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что лидеры стран «Большой семерки» напомнили о том, что они ежегодно вносят на финансирование ВОЗ более миллиарда долларов. При этом страны G7 считают, что ВОЗ совершенно неверно оценивает ситуацию и действует в условиях пандемии.

«Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию процессов ВОЗ», — сказано в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США обвинили ВОЗ в том, что она неверно оценила ситуацию с коронавирусом и подыгрывает Китайской Народной Республике.