16 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Ещё одна провокация противников Приднестровья лопнула: в ПМР начала выдаваться российская пенсия. Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов объясняет, как это ударило по планам «оппозиционеров» и прорумынских националистов из Молдавии.

Андрей Сафонов, , 20:35 — REGNUM В последнее время горстка маргиналов, именующих себя «оппозицией», устроила в интернете заказную и, не исключено, оплаченную провокацию.

Приднестровье Иван Шилов

Они впали в явно искусственную истерику, обвиняя власти Приднестровья в… вы не поверите, читатель! В том, что из России якобы не приходит пенсия для тех приднестровцев, которые перешли ранее с приднестровской пенсии на российскую.

Сама постановка вопроса изначально была абсурдной — ведь перечисление таких пенсий полностью зависит от решений российских органов власти, где бы пенсионеры ни находились: в Приднестровье, Киргизии, Абхазии или любой другой стране. Видимо, расчёт в истерике был на то, что в условиях тревоги и даже паники у многих людей из-за коронавируса народ не разберётся.

О том, что это было бессовестно, мы даже не говорим. Для таких людей устроить смуту в стране ради прорыва к власти — дело нормальное.

Самое интересное в том, что ещё несколько дней назад по приднестровскому ТВ чётко прозвучало: выдача пенсий начнётся через несколько дней. Я был одним из тех, кто ссылался на это сообщение, стараясь усовестить «оппозиционеров», на поддержку которых толпой встали в интернете прорумынские националисты из Молдавии (большинство — анонимы, с «левых» учёток). Кстати, они постоянно поддерживают друг друга.

Честно говоря, более глупой заготовки со стороны противников ПМР я ещё не встречал. Но сейчас не об этом. Как и сообщали государственные источники, деньги из России пришли. Примерно с 12 часов дня или даже чуть раньше их начали выдавать. Соответствующую информацию запустили по приднестровскому ТВ в виде бегущей строки.

То, что деньги запоздали на несколько дней, не может вызывать какого-либо недопонимания — во всём мире ситуация экстраординарная. Понятно, почему…

Выйдя сегодня в магазин, я сам видел людей, стоящих у Сбербанка (на положенной, кстати, социальной дистанции) в очереди за российскими деньгами.

Решил полностью удостовериться — перезвонил в Сбербанк. Подтвердили.

Что очень важно, и за что дополнительное спасибо России, так это за то, что деньги в нашу Республику пришли накануне светлого праздника Пасхи.

Так лопнула унылая и глупая провокация. Что-то мне подсказывает, что неудачники-провокаторы и их кишинёвские кураторы не успокоятся. Предполагаю: теперь они начнут «ванговать», что Россия не пришлёт гуманитарную надбавку к приднестровским пенсиям. Эта надбавка со стороны нашего могучего союзника составляет порядка 150 приднестровских рублей в месяц. А присылает её Москва раз в несколько месяцев.

Так вот: уже несколько лет «борцуны с режимом» постоянно уверяют, что на сей раз уж точно денег не пришлют. Всякий раз присылают, так как есть соответствующее соглашение между Москвой и Тирасполем. Когда деньги приходят, они начинают ныть: а почему не пришли раньше…

Но, видимо, «борцуны» не могут признать несостоятельность собственных доводов, иначе кишинёвские кураторы снимут их с довольствия. В России, кстати, есть такие же «борцуны», только у тех кураторы посолиднее: не в Кишинёве, а в Вашингтоне.

Не сомневаюсь: надбавку Россия так же пришлёт, как присылает российские пенсии. Как всегда.

И спасибо ей за помощь, потому что у неё в этот непростой период множество своих проблем.

А провокаторам должно быть стыдно. И не только за свою подлость, но и за свою поистине феноменальную глупость.

Впрочем, здесь медицина действительно бессильна…