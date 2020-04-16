Подгорица, , 20:12 — REGNUM Национальный координационный совет по противодействию распространению инфекционных болезней Черногории смягчил ограничения на выход из дома в субботу, 18 апреля.

Это объясняется тем, что людям надо подготовиться к празднику православной Пасхи. В эту субботу комендантский час наступит не в 13:00, а в 19:00, как в будние дни.

При этом все пасхальные богослужения будут проходить без верующих и транслироваться в СМИ, с которыми сотрудничает Сербская православная церковь. Об этом представители духовенства договорились с врачами страны.