Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году следует перенести на 24 июня, дату первого исторического Парада Победы в 1945 году. Такого мнения придерживается спикер петербургского парламента, единоросс Вячеслав Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания Петербурга Assembly.spb.ru

Макаров поддержал сам факт отмены парада 9 мая из-за коронавируса, о чем объявил в четверг президент Владимир Путин, потому что «эпидемиологическая обстановка остается сложной».

«Нельзя оставить без внимания предупреждения медиков, что пик заболеваемости еще не пройден. В таких условиях мы не можем, не имеем права рисковать жизнью и здоровьем ветеранов — людей, переживших военные годы. Люди старшего возраста наиболее подвержены инфекции. Нужно подумать и об участниках парада, и о зрителях», — заявил Вячеслав Макаров.

По его мнению, перенос парада никак не повлияет «на тот душевный трепет», с которым жители страны проснутся 9 мая, так как «память отменить нельзя». Он призвал граждан отметить праздник Победы дома.

«Что касается новой даты парада, надеюсь, это будет 24 июня — день, когда в далеком 1945 году по Красной площади прошли солдаты-победители, и вражеские знамена были брошены к подножию Мавзолея», — заметил глава Законодательного собрания Санкт-Петербурга.