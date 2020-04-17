Москва, , 00:10 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, Госдума в первом чтении обсудит правительственный законопроект, а рамках «регуляторной гильотины», сообщает ИА REGNUM.

Документ определяет правовые и организационные основы установления, оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления государственных и муниципальных услуг, оценки соответствия продукции и иных форм оценок и экспертиз.

Законопроект содержит определение понятия обязательного требования, определяет цели и основные принципы установления обязательных требований, общие условия установления обязательных требований, полномочия, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере применения обязательных требований.

Документ содержит положения, в соответствии с которыми при разработке проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования должно быть обеспечено их публичное обсуждение.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации», — уверено правительство РФ.

В российском законодательстве действуют 2 млн обязательных норм и правил, сообщалось ранее.

Правительство РФ планирует в течение 2020 года подвергнуть переработке более 7 тыс. подзаконных актов и планировало рассмотреть на целесообразность 200 видов федерального надзора.

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