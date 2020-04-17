Москва, , 00:05 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, освобождающий желающих получить гражданство РФ жителей ЛНР и ДНР от пошлины за оформление документа, сообщает ИА REGNUM.

Без пошлины получить паспорт гражданина РФ смогут постоянно проживающие на территории Донбасса.

Сейчас для получения документа необходимо уплатить пошлину в размере 3,5 тыс. рублей.

Для многих жителей ЛНР и ДНР трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей, отмечают авторы.

Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправки в Налоговый кодекс в первом чтении.