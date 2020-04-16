Киев, , 19:15 — REGNUM Назначение и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец показало, что олигарх Ринат Ахметов для премьер-министра Дениса Шмыгаля «превыше всего», заявил после решения правительства народный депутат Рады Александр Дубинский.

Депутат напоминает, что решение было принято без обсуждения с фракцией «Слуга народа» и без голосования в Раде.

Дубинский советует тем депутатам, которые возмущаются таким поведением Шмыгаля, «утереться».

»Вы сами себя превратили в ничто и никого… с такими не советуются», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины на внеочередном заседании назначило Ольгу Буславец и.о. министра энергетики в качестве первого заместителя. Таким образом, Буславец может полноценно управлять ведомством без поддержки ее кандидатуры в Верховной раде. Сам Дубинский, раскритиковавший назначение, считается близким к олигарху Игорю Коломойскому.