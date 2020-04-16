Ташкент, , 19:10 — REGNUM Президент Узбекистана поставил задачу перед акционерным обществом «Узавтопромт» обеспечить до конца года локализацию 300 видов комплектующих, ввозимых из-за рубежа, и наладить их производство в качестве, не уступающем зарубежным аналогам, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Рынок запасных и комплектующих частей в республике оценивается в 500 миллионов долларов. Однако доля продукции местного производства на этом рынке составляет лишь 9 процентов», отметил Мирзиёев, проводя видеоселекторное совещание.

Он указал, что во всем мире одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей стала автомобильная промышленность и «в таких условиях для стабильной работы предприятий необходимо воспользоваться возможностями прежде всего внутреннего рынка».

В этой связи, главой государства даны указания по разработке новых моделей, стимулированию коммерческих банков, выдающих автокредиты.

Отмечалось, что хороший результат даст расширение производства спецтехники на заводах «Samauto» и «MAN», освоение выпуска новых видов, востребованных аграрной отраслью.