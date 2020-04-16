Республика Узбекистан, , 19:07 — REGNUM В Узбекистане появилось первое заявление представителя госведомства, в котором говорится о начале компании по снижению зарплат у сотрудников в условиях пандемии, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Большинство работников налоговых органов с пониманием и солидарностью отнеслись к рекомендации по снижению размеров их заработных плат свыше 4 миллионов сумов (около 380 долларов) в месяц», говорится в заявлении председателя профсоюзного комитета ГНК Евгения Махмудова.

При этом, на сколько процентов сократятся зарплаты налоговиков, не озвучивается.

«Считаем, что сокращение размеров заработных плат сотрудников госорганов — справедливый и важный шаг на пути оптимизации расходов госбюджета. Понимаем, что в стране есть люди, которым гораздо труднее перенести это время, чем нам, работникам госучреждений», говорится, в частности, в заявлении.

Видимо, в скором времени заявления о сокращении зарплат прозвучат и от других государственных ведомств